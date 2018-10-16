İlk görüşte büyük aşk

BURDUR'DA birkaç ay önce tanışıp, birbirlerine aşık olan 1.30 metre boyundaki 36 yaşındaki İmran Uğur ile 1.21 metre boyundaki 28 yaşındaki Cansu Özçanak dünyaevine girdi. Burdur Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan İmran Uğur ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde aynı işi yapan Cansu Özçanak'ın hikayesi birkaç ay önce başladı. Çalıştığı hastaneden Antalya'ya bir hastayla birlikte gelen İmran Uğur, Cansu Özçanak ile tanıştı.

BOYU BOYUNA HUYU HUYUNA

Birbirlerine ilk görüşte aşık olan Cansu Özçanak çifti, "Bizimkisi ilk görüşte aşk" dedi. İmran Uğur da "Boyu boyuma, huyu huyuma uygun birini buldum" diye konuştu.