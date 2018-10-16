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İlk görüşte büyük aşk

’da 130 santimetre ndaki ile 121 santimetre boyundaki , yaşamlarını birleştirdi

Giriş Tarihi: 16.10.2018
İlk görüşte büyük aşk

BURDUR'DA birkaç ay önce tanışıp, birbirlerine aşık olan 1.30 metre ndaki 36 yaşındaki ile 1.21 metre boyundaki 28 yaşındaki dünyaevine girdi. Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan İmran Uğur ile Hastanesi'nde aynı işi yapan Cansu Özçanak'ın hikayesi birkaç ay önce başladı. Çalıştığı hastaneden Antalya'ya bir hastayla birlikte gelen İmran Uğur, Cansu Özçanak ile tanıştı.

BOYU BOYUNA HUYU HUYUNA
Birbirlerine ilk görüşte aşık olan Cansu Özçanak çifti, "Bizimkisi ilk görüşte aşk" dedi. İmran Uğur da "Boyu boyuma, huyu huyuma uygun birini buldum" diye konuştu.

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İlk görüşte büyük aşk
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