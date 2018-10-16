Tevrat cinayetinde yeni soru işaretleri

Antalya lya'nın?Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce bin 400 yıllık el yazması Tevrat için kolları kesilip, göğüs kafesi yarılarak, öldürülen Murat Ünal 'ın (34) eski cep telefonunda, kayıp din kitabı ile heykele ait fotoğraflar ortaya çıktı.

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Manavgat'ta, 2016 yılının Kasım ayında meydana gelen olayın ardından Harun Varış ve Hicran Ceylan'a ağırlaştırılmış ömür boyu, Beytullah Altuntaş'a ömür boyu ve Süleyman Ceylan'a 18 yıl hapis cezası verilmişti. Murat Ünal'ın ablası Ümmü Ünal, bir an önce kayıp organların bulunmasını istediklerini söyledi. Ünal, "Tevrat'ın 18 sayfasından birinin Murat'ta olduğu için öldürüldüğü söylenmişti. Oysa telefonuna gönderilen mesajlarda sayfaların 18'inin de resmi var. Olayın yeniden incelenmesini istiyoruz" diye konuştu.