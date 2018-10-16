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cinayetinde yeni soru işaretleri

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Tevrat cinayetinde yeni soru işaretleri
Antalyalya'nın? Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce bin 400 yıllık el yazması için kolları kesilip, göğüs kafesi yarılarak, öldürülen 'ın (34) eski cep telefonunda, kayıp din kitabı ile heykele ait fotoğraflar ortaya çıktı.

FOTOĞRAF BULUNDU
Manavgat'ta, 2016 yılının Kasım ayında meydana gelen olayın ardından Harun Varış ve Hicran Ceylan'a ağırlaştırılmış ömür boyu, Beytullah Altuntaş'a ömür boyu ve Süleyman Ceylan'a 18 yıl hapis cezası verilmişti. Murat Ünal'ın ablası Ümmü Ünal, bir an önce kayıp organların bulunmasını istediklerini söyledi. Ünal, "Tevrat'ın 18 sayfasından birinin Murat'ta olduğu için öldürüldüğü söylenmişti. Oysa telefonuna gönderilen mesajlarda sayfaların 18'inin de resmi var. Olayın yeniden incelenmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Tevrat cinayetinde yeni soru işaretleri
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