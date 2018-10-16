Tevrat cinayetinde yeni soru işaretleri

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Manavgat'ta, 2016 yılının Kasım ayında meydana gelen olayın ardından Harun Varış ve Hicran Ceylan'a ağırlaştırılmış ömür boyu, Beytullah Altuntaş'a ömür boyu ve Süleyman Ceylan'a 18 yıl hapis cezası verilmişti. Murat Ünal'ın ablası Ümmü Ünal, bir an önce kayıp organların bulunmasını istediklerini söyledi. Ünal, "Tevrat'ın 18 sayfasından birinin Murat'ta olduğu için öldürüldüğü söylenmişti. Oysa telefonuna gönderilen mesajlarda sayfaların 18'inin de resmi var. Olayın yeniden incelenmesini istiyoruz" diye konuştu.