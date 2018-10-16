Türel ailesinin pazar turu

Antalya NTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel , haftanın yorgunluğunu pazar günü eşi Ebru Türel ve oğlu Akın'la birlikte, dünyanın en güzel sahillerinden biri haline gelen Konyaaltı Sahili'nde attı. Antalya'nın yeni çekim merkezine dönüşen sahil boyunca halkın arasına karışan Türel ailesi yürüyüş yapıp, güneşli havanın tadını çıkardı. Sık sık Türel'in yolunu kesen Antalyalılar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, böylesine güzel bir yaşam alanını kazandırdığı için teşekkürlerini iletti.

HOBİ BAHÇESİ VE FUTBOL

Türel ailesi, Antalya'nın terapi alanı haline gelen Hobi Bahçeleri'ni de ziyaret etti. Kent yaşamının yorucu temposundan uzaklaşarak keyifli bir mola verdi. Daha sonra Başkan Menderes Türel, Meltem'deki Antalyaspor Tesisleri'nde Antalyaspor ile Altay U15 takımları arasında oynanan futbol maçını izleyerek, genç futbolculara moral verdi. Türel, dostluğun kazandığı 3-3 biten maç sonrası gençleri ve teknik kadroları kutladı.