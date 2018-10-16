Yatların yarışı sona erdi

MUĞLA
'NIN Fethiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları, tamamlandı. Yarışların son gününde 17 tekne ve 120 sporcunun katıldığı Göcek-Adalar etabı gerçekleştirildi. Yarışlar sonunda, IRC 1 kategorisinde 'İzmir Yelken
' isimli tekne ile Kaan Özgönenç
ve ekibi, IRC 2 kategorisinde 'Alize 34.7' isimli tekne ile Sinan Sümer
ve ekibi, Freshmen 1 kategorisinde 'Blues Breaker
' adlı tekne ile Jeremy Stroke
ve ekibi, Freshmen 2 kategorisinde ise 'Dodo' isimli tekne ile Zekeriya Aydın ve ekibi birinci oldu.
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları, tamamlandı. Yarışların son gününde 17 tekne ve 120 sporcunun katıldığı Göcek-Adalar etabı gerçekleştirildi. Yarışlar sonunda, IRC 1 kategorisinde 'İzmir Yelken' isimli tekne ile Kaan Özgönenç ve ekibi, IRC 2 kategorisinde 'Alize 34.7' isimli tekne ile Sinan Sümer ve ekibi, Freshmen 1 kategorisinde 'Blues Breaker' adlı tekne ile Jeremy Stroke ve ekibi, Freshmen 2 kategorisinde ise 'Dodo' isimli tekne ile Zekeriya Aydın ve ekibi birinci oldu.