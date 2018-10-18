60 kiloluk orkinosu zıpkınla avladı

Akdenız Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Yusuf Kahyaoğulları (26) Antalya'nın Konyaaltı sahilinde 7 metre derinlikte 60 kiloluk mavi orkinos balığını zıpkınla avlamayı başardı.

TEK ATIŞTA YAPTI

Antalya'da 2 yıldır serbest dalış yapan ve zıpkınla balık avlayan Yusuf Kahyaoğllları, geçtiğimiz Perşembe günü sabah Konyaaltı varyantları altındaki falezlerden tek başına spor amaçlı dalış yaptı. Kahyaoğulları, 7 metre derinlikte sığ sularda dalarken arka- sında gelen mavi orkinosu fark ettiğini söyledi. Balığın önüne geçmesini beklediğini belirten üniversiteli dalgıç, "Zıpkınla tek atış yaparak orkinosu sol solungacının altından avladım" dedi. Hayatında ilk kez bu kadar büyük orkinosu zıpkınla avladığını belirten Kahyaoğuluları, "Ben 1.67 metre boyunda 57 kilo ağırlığındayım. Orkinosun boyu ise 1.70 ve 60 kilo ağırlığında. Yani boyu da kilosu da benden fazlaydı" diye konuştu. Kahyaaoğlları, "Ardından dev orkinosu bir arkadaşımın yardımı ile balıkçıya götürüp temizlettim. Daha sonra üniversiteden 100 arkadaşımı mesajla eve çağırıp onlara balık ziyafeti çektim" diye konuştu.