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Derbi değil

’deki iki Antalya takımı bu hafta 90 dakika için rakip olacak. Dostluğun ve centilmenliğin ön plana çıkacağı mücadelede ortak temenni, iyi olanın kazanması

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Derbi değil dostluk

Aytemiz ile , 'in 9'uncu haftasında Alanya'da karşı karşıya gelecek. Aynı şehrin iki takımı olan Antalyaspor ve Alanyaspor, kardeşçe yürüttüğü futbol heyecanına 90 dakika için puan mücadelesi yaparak devam edecek. Süper Lig'in zirvesini zorlamaya çalışacak olan iki takımın da amacı önce ve centilmenlik, ardından 3 puan olacak.

CENTİLMENLİK
İki takımın taraftarları da hafta boyunca sosyal medyada dostluk mesajları vererek örnek bir tavır sergiliyor. Hiçbir çatlak sese izin verilmemesi de taraftarın duyarlılığını ortaya koyuyor. Hem kendi şehrine deplasman yapacak olan Antalyaspor taraftarı, hem de dost ve kardeş seyirci grubunu ağırlamaya hazırlanan Alanyaspor taraftarı maç günü de bu centilmenliği ön plana çıkarmak için hazırlık yapıyor. 8 haftası geride kalan Süper Lig'de 13 puanla 6'ncı sırada bulunan Antalyaspor ile 12 puanla 10'uncu sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Milli maç nedeniyle lige verilen arada sakat futbolcularının iyileşmesiyle iki takım da rahat nefes aldırken hazırlıklarını da sürdürüyor.

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Derbi değil dostluk
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