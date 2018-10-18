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Engellilerin uçuş keyfi

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Engellilerin uçuş keyfi

'nın Fethiye ilçesinde başlayan 19. Uluslararası Fethiye- Ölüdeniz Hava oyunları festivalinde lar da uçuş keyfi yaşıyor.

ADRENALİN YAŞADILAR
Fethiye Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden Ölüdeniz'e tandem uçuş gerçekleştirdi. Dernek üyesi 5 engelli ücretsiz olarak uçma keyfi yaşadı. Doğuştan elleri ve ayakları bulunmayan 54 yaşındaki , Kosovalı tecrübeli pilot Gezim Statarei ile atlayış yaptı. Gökyüzünde değişik sprint hareketler de yaptıran pilot Gezim Statarei, engelli Caner Can'a unutamayacağı anlar yaşattı. Uçuş yapan diğer engelli vatandaşlar da ''Herkesi uçmaya davet ediyoruz'' diye konuştu

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Engellilerin uçuş keyfi
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