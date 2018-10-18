İş dünyasından ortak ses

Antalya
ve Isparta
'da iş dünyası hükümetin 'Enflasyonla
topyekün mücadele' programına destek
veren açıklamalar yaptı. Antalya Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK
) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, Antalya
esnaf ve sanatkarları olarak mücadeleye destek verdiklerini vurgulayarak, "Bu sorun ülkemizin sorunu, hepimizin sorunu. Dolayısıyla burada hepimizin sorumluluk alması oldukça önemli. İstenilen sonuç alınıncaya kadar hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız" dedi. TEK SES TEK YÜREK Isparta Ticaret
ve Sanayi Odası
, Isparta Ticaret Borsası ve Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası başkanları da ortak açıklama ile desteğini gösterdi. Ortak açıklamayı yapan ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz" diye konuştu.