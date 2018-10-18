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İş dünyasından ortak ses

Giriş Tarihi: 18.10.2018
İş dünyasından ortak ses
Antalya ve 'da iş dünyası hükümetin ' topyekün mücadele' programına des veren açıklamalar yaptı. ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarları olarak mücadeleye destek verdiklerini vurgulayarak, "Bu sorun ülkemizin sorunu, hepimizin sorunu. Dolayısıyla burada hepimizin sorumluluk alması oldukça önemli. İstenilen sonuç alınıncaya kadar hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız" dedi. TEK SES TEK YÜREK
ve , Isparta Ticaret Borsası ve Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası başkanları da ortak açıklama ile desteğini gösterdi. Ortak açıklamayı yapan ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz" diye konuştu.
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İş dünyasından ortak ses
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