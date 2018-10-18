Memura ultimatom

Antalya lya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurul toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu , resmi kurumlarda çalışan personellere sigara ve kahvaltı konusunda uyarıda bulundu.

KARNE YİNE KÖTÜ

2018 yılı ödeneğinin 4 milyar 341 milyon TL olduğunu belirten Vali Karaloğlu, 2018 yılı Eylül ayı sonuna kadar yapılan toplam harcamanın ise 2 milyar 660 milyon TL olduğunu kaydetti. Karaloğlu, "Daha önceki koordinasyon toplantılarımızda da dile getirmiştik. Ayrılan ödeneklerin kurum tarafından harcanabilmesi için ihalelerin zamanında yapılması ve takip edilmesi konusunda uyarılarımız oldu. Eylül ayı sonuna baktığımızda kamu kurum ve kuruluşlarındaki harcama oranımız yüzde 73.3. Mahalli idarelerin karnesi yine kötü. Mahalli idareler kendi bütçelerine koymuş oldukları 2018 rakamları Eylül ayı sonuna kadar yüzde 45'ini harcamış durumdalar" dedi. Antalya genelinde Eylül ayına kadar 193 projenin tamamlandığını söyleyen Vali Karaloğlu, 22 projenin ise ihale aşamasında olduğuna dikkat çekerek, 69 projenin ise ihale aşamasına gelinmediğini söyledi.

BEN BİLMEM ANLAYIŞI

Görevlerinin işi iyi takip etmek olduğunu belirten Karaloğlu, "Projelerin bitimine yakın olan işleri tamamlayıp, halkın hizmetine sunmak bizim görevimiz. Kamu kurumlarında vatandaşa, 'Bugün git yarın gel' anlayışından çıkılmalı. Bunun için Cumhurbaşkanımızın yayınladığı genelge var. Arkadaşlar artık başkanlık sistemindeyiz. İşler daha hızlı yürüsün diye bir sistem anlayışı var. 'Ben bilmem yandaki masa bilir' anlayışından vazgeçiyoruz. Kendi işimiz gibi takip ederek, sonuçlandıracağız" diye konuştu.



KESİN TALİMAT VERDİ

VALILIKLERDE açık kapı projesinin oluşturulduğunu hatırlatan Karaloğlu, projenin çok işlevsel olduğunu ifade etti. Karaloğlu, "Açık kapıyla ilgili kurumlarınıza gelen talepleri değerlendirmenizi emrediyoruz, talep ediyoruz. Sabah mesaisi başlıyor ardından kahvaltı mesaisi. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Herkes kahvaltısını evinde yapıp gelecek. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde ya da odalarda dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Mesai devam ederken sigara içen arkadaşların her kafaları estiğinde kupalarını ele alıp dışarıya çıkmaları çok çirkin buluyoruz. Kendisine verdiğimiz öğle saatlerinde sigarasını içecek. Çay kupasını elinize alıp binanın dışında özel mekanlar oluşturmayacaksınız. Çirkin görüntüler istemiyoruz. Bütün dairelerimiz kendisine özen göstersin" ifadelerini kullandı.