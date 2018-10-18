Süper amatörde 6 maçta 17 gol

Antalya lya Süper Amatör Lig'de 5'inci hafta karşılaşmaları geride kaldı. 5'te 5 yapan Kestelspor liderliğini sürdürürken, oynadığı 4 maçı da kazanan Kınıkspor yakın takibine devam etti. MAHMUTLAR GOL YAĞDIRDIHaftanın en gollü maçında Mahmutlarspor, Korkuteli'ni 5-1 mağlup etti. Mahmutlar'ın gollerini Necati Sipahi, Metin Telle (2) ve Hasan Karaduman (2) atarken, Korkuteli'nin tek sayısı Murat Düdüllü'den geldi. Liderin takipçisi Kınıkspor ise Kumluca Belediyespor'u 1- 0 yendi. 3 puan getiren gol, Ahmet'ten geldi.

2 MAÇ BERABERE

Haftanın berabere biten iki maçından biri olan Beymelek Belediyespor-Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik maçı 1-1 sona erdi. Karşılaşmada karşılıklı goller, Beymelek adına İbrahim Turan, ASAT adına ise Samet'ten geldi. Diğer maçlarda Payallarspor ile Antalya Halspor 1-1 berabere kalırken Manavgatspor Muratpaşa Belediyespor'u, Kestelspor da Finike Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.