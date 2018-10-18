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Sütçüler’e 500 fidan dikildi

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Sütçüler’e 500 fidan dikildi
'nın Sütçüler İlçesi'nde 'Çevre Bilinci, Çevreyi, Yeşili Koruma' başlıklı toplantıda farklı türlerden 500 fidan dağıtıldı. bağlı Kesme Köyü'nde, Isparta Kesme Köyü Kültür, Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği () tarafından 'Çevre Bilinci, Çevreyi, Yeşili Koruma' başlığı altında toplantı düzenlendi. Toplantıya köy sakinleri yoğun ilgi gösterdi. KESMEDER Başkanı Recep Gürdal, Kesme Köyü'nün Isparta, ve Antalya sınırında bulunduğunu, 3 ilin sıfır noktasında ve aynı zamanda Torosların zirvesinde yer aldığını belirtti.
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Sütçüler’e 500 fidan dikildi
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