Sütçüler’e 500 fidan dikildi

Isparta
'nın
Sütçüler İlçesi'nde 'Çevre Bilinci, Çevreyi, Yeşili Koruma' başlıklı toplantıda farklı türlerden 500 fidan dağıtıldı. Sütçüler ilçesine
bağlı Kesme Köyü'nde, Isparta Kesme Köyü Kültür, Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KESMEDER
) tarafından 'Çevre Bilinci, Çevreyi, Yeşili Koruma' başlığı altında toplantı düzenlendi. Toplantıya köy sakinleri yoğun ilgi gösterdi. KESMEDER Başkanı Recep Gürdal, Kesme Köyü'nün Isparta, Konya
ve Antalya
sınırında bulunduğunu, 3 ilin sıfır noktasında ve aynı zamanda Torosların zirvesinde yer aldığını belirtti.