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’nın gişe uğuru

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Antalya’nın gişe uğuru
YÖNETMENLIĞINI Berdan Güzel'in yaptığı 'Yol Arkadaşım 2' filminin başrol oyuncuları ve , Antalya'da izleyicilerle buluştu. Özdilek Park 'da sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği galada, oyuncular izleyicilerle fotoğraf çektirdi. HAYRANLARLA BULUŞMA
Film gösterimi öncesi kısa bir konuşma yapan Büyükak, Antalya'nın film gösterimi anlamında kendilerine şans getirdiğine inandıklarını, bunun için en son gala ziyaretini Antalya'ya yaptıklarını söyledi. Oğuzhan Koç ise Yol Arkadaşım'ın birinci gösteriminde de Antalya seyircisiyle buluştukların�� ve filmin iyi bir seyirci kitlesine ulaştığını kaydetti.
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Antalya’nın gişe uğuru
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