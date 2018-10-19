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Envar’da ‘Biz’ etkinliği

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Envar’da ‘Biz’ etkinliği
ÖZEL Antalya Envar Eğitim Kurumları Ortaokulu, yine bir ilke daha imza attı. 7-C sınıfı velileri ve öğrencileri, Görsel Sanatlar Öğretmeni Mehmet Akdağ'ın tasarladığı oyunlarla eğitime, 'Farklı Kollardan Ortak Hedefe' etkinliği ile çığır açan bir bakış açısı getirdi.

EĞLENCELİ GEÇTİ
'nin bahçesindeki etkinlikle veli ve öğrencilerin birbirlerini duymaları, strateji ve taktiklerdeki her türlü değişikliğe hızlı bir şekilde cevap vermeleri, çalışma durumlarını düzeltmeleri ve ortaya çıkan sorunları çözmelerini öğretmenin amaçlandığı belirtildi. Katılımcılar, 'Ben' değil 'Biz' olmanın farkını yaşadı. Envar Okulları Kurucu Temsilcisi Mehmet Karakayalı ile Envar Okulları İlkokulu ve Ortaokulu Kampüs Müdürü Yüksel Arslan'ın da katılım gösterdiği strateji geliştirme oyunları eğlenceli anlara sahne oldu.
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Envar’da ‘Biz’ etkinliği
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