Fethiyespor kan kaybediyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan ligin son sırasındaki Fethiyespor, sahasında Tarsus İdman Yurdu
'yla da yenişemedi. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 56'ncı dakikada Fethiyespor'un golü Mahmut'un ayağından geldi. Bu dakikadan sonra etkili oynayan Tarsus İdman Yurdu 80'inci dakikada kazandığı serbest vuruşu Koray ile gole çevirerek beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda iki takımın çabaları sonuç vermedi ve Fethiyespor ligin 8'inci haftasında da galibiyet yüzü göremedi.