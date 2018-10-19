Öğrencilerin rol modelleri

Antalya
Kepez Belediyesi'nin gençleri rol model alabilecekleri sporcularla buluşturan projesi, 'Sporcu ve Gençlik Buluşmaları' bu yıl Barbaros
Ortaokulu'ndan başladı. Sporcu ve Gençlik Buluşmaları'nın bu ayki konukları Kepez Belediyespor basketbol, voleybol ve futbol A takımı oyuncuları oldu. KARİYER BASAMAKLARI
Sporcular, kariyer basamaklarını nasıl tırmandıklarını ve başarılı bir sporcu olabilmenin sırlarını anlattı. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlere doğru rol modeller gösterilerek spora ilgi duymaları ve gelecek planlarında spora yer vermelerini amaçlayan Sporcu ve Gençlik Buluşmaları'nın, yılı boyunca devam edeceğini söyledi.