Samut’tan konutta sıfır faiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
'ın açıkladığı 'Enflasyon'la Topyekun Mücadele Programı'na Antalya
'dan örnek destek geldi. SABAH gazetenin öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen 'Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi'ne katılıp Bakan Albayrak ile görüşen Samut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut
, daire satışlarında faiz
leri sıfıra indirme kararı aldı. Antalya
lı işadamı bankaların yapamadığını yapmış oldu. BU FIRSAT KAÇMAZ
Samut İnşaat projelerinden Göksu Mahallesi'ndeki Samut Comfort City'de yarısı peşin 48 ay taksit ve 0 faizle oturmaya hazır 2+1 ve 3+1 lüks daireleri satışa çıkaran Samut, "Enflasyonla
mücadelede biz de varız. Dış etkenlere dayalı yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi asla yıkılamayacak. Türkiye temeli sağlam bir ekonomiye sahip. Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a, devletimize ve hükümete güvenimizin bir simgesi olarak bu kararı aldık" dedi. Samut, kampanyanın geçici süreli olacağını da belirtti.