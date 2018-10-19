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Samut’tan konutta sıfır

mücadelede lı işadamı örnek adım attı. Samut, bankaların konut kredisini indirmediği ortamda 0 ile konut satış kampanyası başlattı

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Samut’tan konutta sıfır faiz
HAZİNE ve Maliye Bakanı 'ın açıkladığı 'Enflasyon'la Topyekun Mücadele Programı'na Antalya'dan örnek destek geldi. SABAH gazetenin öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen 'Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi'ne katılıp Bakan Albayrak ile görüşen Samut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı , daire satışlarında leri sıfıra indirme kararı aldı. lı işadamı bankaların yapamadığını yapmış oldu.

BU FIRSAT KAÇMAZ
Samut İnşaat projelerinden Göksu Mahallesi'ndeki Samut Comfort City'de yarısı peşin 48 ay taksit ve 0 faizle oturmaya hazır 2+1 ve 3+1 lüks daireleri satışa çıkaran Samut, " mücadelede biz de varız. Dış etkenlere dayalı yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi asla yıkılamayacak. Türkiye temeli sağlam bir ekonomiye sahip. Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a, devletimize ve hükümete güvenimizin bir simgesi olarak bu kararı aldık" dedi. Samut, kampanyanın geçici süreli olacağını da belirtti.
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Samut’tan konutta sıfır faiz
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