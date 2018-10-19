Sorgun’a dev proje geliyor

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Manavgat'ın yeni cazibe merkezi olacak Türkbeleni'nde incelemede bulundu. Başkan Türel'e AK Parti
İlçe Başkanı Hasan Öz, Antalya
Büyükşehir Belediyesi daire amirleri eşlik etti. Başkan Menderes Türel, Türkbeleni tepesinin küllerinden doğduğunu belirterek, "Manavgatlıların soluklanacağı, nefes alacağı seyir terası çok kısa bir süre sonra hizmete girecek. Buranın açılışını kıymetli devlet büyüklerimizin takvimine göre planlıyoruz" dedi. SORGUN MÜJDESİ
Türel ayrıca Manavgat ile ilgili çok önemli projeleri olduğunu vurgularken, "Sıradaki projemiz, Türkbeleni'ni Manavgat'a kazandırdıktan sonra Sorgun olacak. Sorgun ile ilgili tahsis sürecini de Turizm ve Dışişleri Bakanımızın destekleriyle tamamladık diyebiliriz. Sorgun'a Avrupa'da bile görülemeyecek özellikte muhteşem bir proje hazırlayacağız. Üniversitemizdeki akademisyenlerimizin de bu projede bize koymuş olduğu katkı kapsamında son halini birkaç ay içerisinde inşallah Manavgatlı hemşehrilerimizle paylaşacağız. Nasıl Türkbeleni için muhteşem bir proje geliyorsa Sorgun için de muhteşem bir proje yolda. Ben şimdiden Manavgat'a hayırlı olsun diyebilirim" dedi.