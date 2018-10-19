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Sorgun’a dev proje geliyor

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Sorgun’a dev proje geliyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , Manavgat'ın yeni cazibe merkezi olacak Türkbeleni'nde incelemede bulundu. Başkan Türel'e İlçe Başkanı Hasan Öz, Büyükşehir Belediyesi daire amirleri eşlik etti. Başkan Menderes Türel, Türkbeleni tepesinin küllerinden doğduğunu belirterek, "Manavgatlıların soluklanacağı, nefes alacağı seyir terası çok kısa bir süre sonra hizmete girecek. Buranın açılışını kıymetli devlet büyüklerimizin takvimine göre planlıyoruz" dedi.

SORGUN MÜJDESİ
Türel ayrıca Manavgat ile ilgili çok önemli projeleri olduğunu vurgularken, "Sıradaki projemiz, Türkbeleni'ni Manavgat'a kazandırdıktan sonra Sorgun olacak. Sorgun ile ilgili tahsis sürecini de Turizm ve Dışişleri Bakanımızın destekleriyle tamamladık diyebiliriz. Sorgun'a Avrupa'da bile görülemeyecek özellikte muhteşem bir proje hazırlayacağız. Üniversitemizdeki akademisyenlerimizin de bu projede bize koymuş olduğu katkı kapsamında son halini birkaç ay içerisinde inşallah Manavgatlı hemşehrilerimizle paylaşacağız. Nasıl Türkbeleni için muhteşem bir proje geliyorsa Sorgun için de muhteşem bir proje yolda. Ben şimdiden Manavgat'a hayırlı olsun diyebilirim" dedi.
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Sorgun’a dev proje geliyor
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