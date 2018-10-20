12 milyon turist geldi

BU yıl 14 milyon turist
in hedeflendiği Antalya
'da tarihinde ilk defa ekim ayında günlük gelen turist sayısı 60 binleri bulurken, yılbaşından bu yana havayoluyla gelen ziyaretçi sayısı da 12 milyonu aştı. 18 Ekim itibariyle kente gelen turist sayısı 12 milyon 100 bine ulaştı. RUSLAR YINE İLK SIRADA
Hava sıcaklığının 20 derecenin üstünde seyrettiği, golf başta olmak üzere deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra doğa turizminin de hareketlendiği Antalya
'ya 1-18 Ekim tarihleri arasında gelen turist sayısı da tarihi rekor kırdı. Ekim ayındaki günlük turist ortalaması ise 54 bin kişi oldu. Bu yıl turist akınına uğrayan Antalya en çok Rus ziyaretçi ağırladı. 12 milyon turistin 4,5 milyona yakınını Ruslar oluşturdu.