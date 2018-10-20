Alanya’ya 764 milyonluk yatırım

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Alanya programı kapsamında Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi' projesini inceledi. Ardından bir basın toplantısı düzenleyen Türel, yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi verdi. ÇÖPÜMÜZ ALTIN OLDU
Alanya'nın çöpünden elektrik üretecek yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedelli Türkler Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi inşaatını denetledi. Türel, Antalya
'da elektrik çevrim tesisinin 40 bin konutun elektriğini temin edecek şekilde bir kapasiteyle çalıştığını anlattı. Böylece çok önemli bir çevre tehlikesinin bertaraf edildiğini belirten Başkan Türel, "Antalya'daki tesisimize şu anda Avrupa'dan önemli ülkelerin belediye başkanları örnek almak için ziyarette bulunuyor. İşte Alanya tesisi de bu açıdan örnek bir tesis" dedi. Alanya'da birçok projeyi gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Türel, şunları aktardı: "Ak Köprüden tutun kadınlar plajımıza kadar birçok projemiz hizmete girdi" dedi. Türel, Alanya'ya bugüne kadar belediye ve belediyenin ortaklaşa yürüttüğü projelerle birlikte toplam 764 milyon 712 bin liralık yatırım gerçekleştirmeyi başardıklarını söyledi. İPEK YOLU FORUMU
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu'nda, 30 ülkenin 67 kentinden 42 belediye başkanı ile 2 vali Antalya'da buluşacak. 4 gün sürecek forum 20 Ekim'de başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, İpek Yolu'nun önemli aktörlerinden birinin Türkiye olduğunu belirterek Antalya'nın tarihine vurgu yaptı ve "Antalya'mız dünya barışına katkı sunmayı sürdürüyor" dedi.