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güzelleşecek

Sağlık ve güzellik peşinde olanların yeni adresi olmayı hedefleyen Venüs Natural Life, görkemli bir açılış töreni ile hizmetine başladı

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Antalya güzelleşecek
Antalya'da 'nın sağlık ve güzellik alanındaki birikimleri ile Dr. Tolga Temel'in hekimlik sorumluluğunu birleştirerek kurduğu Venüs ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, düzenlenen kokteyl ile hizmete açıldı. Açılış kurdelesini ise ünlü sanatçı Sümer Ezgü, Suna Dumankaya, Tolga Temel'in babası İzzet Temel ve Dr. Fikret Taş birlikte kesti.

SAĞLIKLI YAŞAM
'da benzeri olmayan bir konsept ile güzellik ve sağlıklı yaşamla ilgili ayrıcalıklı hizmetler sunmaya başlayan Venüs Natural Life Doğal Güzellik ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, davetlilerden tam not aldı. Merkezin, bakım, cihaz uygulamaları ve spor çalışmaları olarak 3 ana bölüm altında toplandığı belirtilirken, Antalyalılara sağlıklı bir yaşamı ve kusursuz güzellik vaat edildi.
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Antalya güzelleşecek
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