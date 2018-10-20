İkinci kez yıkıldılar

Antalya
'da 16 Nisan 2006'da yapılan Türkiye Opet Otodrag Şampiyonası'nda bir yarış otomobilinin seyircilerin arasına girmesi sonucu meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili ilginç gelişme yaşandı. Kazada ölen İbrahim Özer'in ailesi kazandığı tazminatı alamadığı gibi tüm masrafları ödemeye mahkum edildi. 383 BİN TL ÖDENECEKTİ
Kazada ölen İbrahim Özer'in babası Abdurrahman, annesi Zehra ve kardeşi Derya Özer'in Antalya
5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada, 12 yıl sonra karar çıkmıştı. Mahkeme, otomobil sürücüsü, sponsor petrol firması ile kapatılan ANTOK'tan tazminat alınamayacağını, tek sorumlunun Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) olduğunu karara bağlayıp faizleriyle birlikte 383 bin lira tazminat ödenmesini hükmetmişti. Ancak, TOSFED 2012 yılında çıkan 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ek 9'uncu maddesi birinci fıkrası uyarınca, "Federasyonun malları devlet malı hükmündedir, haczedilemez" yasa maddesine dayanarak itiraz etti. Federasyon, Özer ailesinin alacaklarını ödemedi. Bu kararın ardından Özer ailesi büyük şok yaşadı. 30 BİN LİRA ÖDENECEK
İbrahim'i genç yaşta kaybeden Özer ailesi ikinci bir şokla sarsıldı. Aile, yasa gereği ANTOK, TOSFED, Opet Petrolcülük ile Abdullah Levent Kesen yararına reddedilen maddi tazminat nedeni ile 30 bin lira takdir edilen vekalet ücreti ödeyecek. Mahkemenin gerekçeli kararı ise kesinleşti. OĞLUMUZ ÖLDÜĞÜ İLE KALDI
KARAR karşısında baba Abdurrahman, Özer ile anne Zehra Özer, büyük şok yaşadıklarını söyledi. Oğullarının kazada cesedinin parçalandığını belirten acılı Özer ailesi, "Kazada oğlumuz öldüğü ile kaldı. 12 yıl boyunca süren yargılama sonunda mahkemece hükmedilen maddi ve manevi tazminatını alamadığımız gibi üstüne üstlük bir de para ödeyeceğiz. Yani 'İyi ki oğlunuzu öldürdük' der gibi bir durum ortaya çıktı. Çektiğimiz acılar yanımız kar kaldı" diyerek tepkilerini dile getirdi. Ailenin avukatı Timur Kıyak ise "Yasa gereği alacağın tahlili mümkün görünmediği gibi üstelik bir çok yargılama giderleri, avukatlık ücretleri aileyi ekonomik olarak yıkıntıya uğrattı. Ayrıca kazada ölen diğer iki kişinin ailesi de aynı sonuçla karşı karşıya kalacak" diye konuştu. NASIL OLMUŞTU
ANTALYA'DAKI Türk Hava Kurumu'na ait Karain Havalimanı'nda yapılan Opet Otodrag Şampiyonası'nda Opet Takımı'nın sürücüsü Levent Kesen'in kullandığı yarış otomobili, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyircilerin arasına girdi. Kazada İbrahim Özer (20) ve İbrahim Uzun (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Bozkurt ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.