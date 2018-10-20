Kızından ilham aldı

Isparta
'da yaşayan 36 yaşındaki Sevgi Küçüksavlı, Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından düzenlenen 'Girişimci Kadın Çiftçiler
Yarışması'nda 'Tezekteki Cevher
' isimli projesiyle Türkiye 2'ncisi oldu. Küçüksavlı, ödülünü Ankara'da düzenlenen 29 ilden 35 projenin değerlendirildiği 'Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
'ın elinden aldı. DOĞALGAZA ALTERNATİF
Isparta'nın Büyükgöçeli Köyü'nde yaşayan. Küçüksaylı, 20 büyükbaş hayvanın yaklaşık yıllık 221 bin kilo gübresini değerlendirmek için hazırladığı proje ile çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynağı olan biyogaz üreterek, yerli ve temiz enerji elde etmeyi hedeflediğini belirtti. Küçüksavlı, gübrenin bir atık değil, yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu, belirli bir süre sonunda da yerli ve temiz olmasından dolayı şehir, köy ve tüm çiftliklerde geleceğin enerji kaynağı olacağını vurguladı. KAHRAMANI OLDU
GIRIŞIMCI Küçüksaylı, başarısının arkasında 7 yaşındaki kızı İkra olduğunu ifade etti. Proje belirleme konusunda kararsız kaldığını söyleyen Küçüksavlı, "Besihanedeki tezekleri temizliyordum. Kızım İkra, 'İneklerin tüyünden bebek yapalım' dedi. O olmaz ama tezeğinden enerji olur diye düşündüm. Kızım benim kahramanım oldu" dedi. Projeyi belirledikten sonra Süleyman Demirel Üniversitesi
Ziraat Fakültesi'nden yardım aldığını ifade eden Küçüksavlı, projenin kendisini heyecanlandırdığını ve destek aldığı kurumlar tarafından da beğenildiğini kaydetti.