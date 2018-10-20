Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kızından ilham aldı

Kızından ilham aldı

lı Sevgi Küçüksavlı, besihanedeki tezekleri temizlerken kendisini ödüle götürecek bir proje yapmayı düşündü. Küçüksavlı, ‘’ projesiyle Türkiye ikincisi oldu

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Kızından ilham aldı
'da yaşayan 36 yaşındaki Sevgi Küçüksavlı, Tarım ve tarafından düzenlenen ' Yarışması'nda '' isimli projesiyle Türkiye 2'ncisi oldu. Küçüksavlı, ödülünü Ankara'da düzenlenen 29 ilden 35 projenin değerlendirildiği 'Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi 'ın elinden aldı.

DOĞALGAZA ALTERNATİF
Isparta'nın Büyükgöçeli Köyü'nde yaşayan. Küçüksaylı, 20 büyükbaş hayvanın yaklaşık yıllık 221 bin kilo gübresini değerlendirmek için hazırladığı proje ile çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynağı olan biyogaz üreterek, yerli ve temiz enerji elde etmeyi hedeflediğini belirtti. Küçüksavlı, gübrenin bir atık değil, yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu, belirli bir süre sonunda da yerli ve temiz olmasından dolayı şehir, köy ve tüm çiftliklerde geleceğin enerji kaynağı olacağını vurguladı.

KAHRAMANI OLDU
GIRIŞIMCI Küçüksaylı, başarısının arkasında 7 yaşındaki kızı İkra olduğunu ifade etti. Proje belirleme konusunda kararsız kaldığını söyleyen Küçüksavlı, "Besihanedeki tezekleri temizliyordum. Kızım İkra, 'İneklerin tüyünden bebek yapalım' dedi. O olmaz ama tezeğinden enerji olur diye düşündüm. Kızım benim kahramanım oldu" dedi. Projeyi belirledikten sonra Ziraat Fakültesi'nden yardım aldığını ifade eden Küçüksavlı, projenin kendisini heyecanlandırdığını ve destek aldığı kurumlar tarafından da beğenildiğini kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızından ilham aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN