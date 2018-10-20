Polisten zehir avı

Antalya
'da, uyuşturucu
nun merkezi olarak bilinen Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ne (Zeytinkköy) helikopter destekli 360 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. GİRİŞ-ÇIKIŞ TUTULDU
Operasyon, Antalya
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, organize suçlarla mücadele, terörle mücadele, güvenlik, ahlak büro ve trafik şube müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ekipler, önceden belirlenen evler ve noktalara şok baskınlar yaptı. ATLAR GÖSTERİ YAPTI
Emniyet güçlerinin Zeytinköy'e yaptığı şok baskında ilginç görüntüler oluştu. Yüzlerce polis ile gazetecileri karşısında gören Zeytinköylüler atlara binip gösteri yaptı. Bazıları ise dövüş horozlarını ellerine alarak polisin dikkatini dağıtmaya çalıştı. Baskınlarda bir miktar kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi. İki saat süren operasyonda bölgeden geçen onlarca ara trafik polisleri cezai işlem uyguladı. KAPILAR KIRILDI
BASKIN yapan polise kapıyı açmayan zehir tacirlerinin evlerine, özel harekat polisleri kapıları kırılarak içeri girildi. Önceden belirlenen 16 evde yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alınırken bir miktar esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 3 kurusıkı tabanca ve bir şarjör ele geçirildi.