Sığınaktan şampiyonluğa

Antalya
Spor Lisesi'nde, okul müdürü Murat Yılmaz ve antrenör Erdoğan Kaş tarafından 2 yıl önce dart salonu oluşturuldu. İL BİRİNCİSİ OLDULAR
Spor lisesinde eğitim gören öğrencilerden seçilen sporcular, okulun bodrum katındaki sığınak, depo ve kazan dairesinin birbirine bağlandığı koridora kurulan dart panolarında antrenmana başladı. Okulda eğitim verilen öğrenciler il birinciliğini kazandı. Okul takımı, geçen yıl da turnuvada il birinciliğini elde ederek, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 2 yıllık süreçte 13 madalya sahibi olan 30 sporcudan 16 yaşında olan Dilek Çağla Alkaşı ile yaşıtları Nesibe Yıldız ve Şerife Yağmur Çelik, Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 3 başarılı sporcunun da tek amacı milli forma ile ülkemizi temsil etmek.