Vali Karaloğlu ısrarlı

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, makamında kabul ettiği muhtarlara, "Hala kahvaltı yapan varsa, resimleyin bana gönderin" dedi. Muhtarlar, mesai saati içerisindeki kahvaltı ve sigara içmenin önemli bir sorun olduğunu, Vali Karaloğlu
'nun bu yöndeki talimatı için teşekkür etti. Karaloğlu, "Gazetelere baktığımda, bir sendikanın 'Vay efendim şöyleymiş' gibi açıklamaları olduğunu gördüm. Onun dışında herkes olumlu karşıladığı" dedi. KAYTARMA FIRSATI
"Biz kimse kahvaltı yapmasın demiyoruz" diyen Karaloğlu, "Adam 07.00'de gelsin dairede 08.00'e kadar kahvaltı yapsın. Ama 08.00'den sonra milletin zamanını kahvaltı için harcamasın" dedi. Kapalı mekanlarda sigara içme yasağının, 'mesaiden kaytarma' mekanizmasına dönüştüğünü dile getiren Karaloğlu, buna izin veremeyeceklerini aktardı. Sigara içenin her 20 dakikada bir mola verip, dışarı çıktığını vurgulayan Karaloğlu, "Sigara içmeyen çalışıyor. Niye biz sigara içmeyeni cezalandıralım? Dairelerde bizim bu emrimize rağmen hala kahvaltı edenler varsa takip edin. Hala masasını bırakıp sigara içmek için kupasını alıp dışarı çıkan varsa resimleyin, bana gönderin. Allah rızası için bunu yapın. Toplumsal denetim olarak bunu yapın" ifadelerini kullandı.