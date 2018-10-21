Fethiyespor bu kez başaracak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmak isteyen Fethiyespor, son iki maçta zirve mücadelesi veren takımlardan puan almayı başardı. Teknik direktör Levent Eriş'le yollarını ayırdıktan sonra antrenör Fevzi Sevinç yönetiminde ilk olarak Tuzlaspor deplasmanına çıkan lacivert-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ardından üst sıraları hedefleyen Tarsus İdman Yurdu ile evinde karşılaşan Fethiyespor, sahadan yine 1-1'lik skorla ayrıldı.

BUGÜN RAKİP MARAŞ

Puanını 4'e çıkaran lacivert beyazlılar düşme hattından çıkamasa da sonunculuktan kurtuldu. Henüz teknik direktör bulamayan lacivertbeyazlılarda yönetimin önümüzdeki hafta bu sorunu çözeceği belirtildi. Fethiyespor, bugün Kahramanmaraşspor ile yeni bir başlangıç için sahaya çıkacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Can Cengiz yönetecek.