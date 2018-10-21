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bu kez başaracak

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Fethiyespor bu kez başaracak

2'nci Lig 'ta düşme hattından kurtulmak isteyen , son iki maçta zirve mücadelesi veren takımlardan puan almayı başardı. 'le yollarını ayırdıktan sonra antrenör Fevzi Sevinç yönetiminde ilk olarak Tuzlaspor deplasmanına çıkan lacivert-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ardından üst sıraları hedefleyen ile evinde karşılaşan Fethiyespor, sahadan yine 1-1'lik skorla ayrıldı.

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Puanını 4'e çıkaran lacivert beyazlılar düşme hattından çıkamasa da sonunculuktan kurtuldu. Henüz teknik direktör bulamayan lacivertbeyazlılarda yönetimin önümüzdeki hafta bu sorunu çözeceği belirtildi. Fethiyespor, bugün Kahramanspor ile yeni bir başlangıç için sahaya çıkacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Can Cengiz yönetecek.

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Fethiyespor bu kez başaracak
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