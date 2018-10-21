Örnek ceza talebi

Antalya lya'da, 11 ay önce 8 yaşındaki çocuğun ölümüne, 63 yaşındaki babaannenin yaralanmasına neden olan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün 22.5 yıla kadar hapsi istendi.

YOLDA CAN VERMİŞTİ

Olay, 25 Kasım 2017 tarihinde ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Özgü İzem Ahırlı, akşam saatlerinde 63 yaşındaki babaannesi Gülşen Ekinak ile çıktığı gezmeden dönerken Işıklar Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken İlhami Y.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu meydana gelmişti. İlhami Y., ambulans gelmesini beklemeden küçük Özgü İzem'i karga tulumba otomobiline alarak hizmetli olarak çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüş, ağır yaralı olan Özgü İzem, yolda hayatını kaybetmişti. Babaanne Gülşen Ekinak ise kazada yaralanmıştı.

RAPORA GÖRE SUÇLU

Kazadan sonra gözaltına alınan ve 0.86 promil alkollü olduğu belirlenen ve tutuklanan İlhami Y., Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4'üncü duruşmada Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından gönderilen rapor da okundu. Raporda, sürücü İlhami Y.'nin alt düzey tali derecede, müşteki yaya Gülşen Ekinak'ın ise asli derecede kusurlu olduğu bildirildi.



SAVCI CEZA İSTEDİ

CumhurıyeT savcısı sanık sürücü İlhami Y.'nin, her ne kadar yeşil ışıkta geçse de olay yerinin kavşak mahalli, meskun mahal cadde olduğunu dikkate alarak hızını düşürmediği ve dikkatsiz seyir yaptığını belirtti. Savcı, yasal sınırların üstünde alkollü olduğu anlaşılan sanığın 22,5 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan 3 yıla kadar ehliyetine el konulmasını talep etti.