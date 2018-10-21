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Örnek ceza talebi

’da 8 yaşındaki ’in ölümüne neden olan alkollü sürücü İlhami Y. için savcı 22.5 yıl hapis cezası istedi. Savcı sürücünün ehliyetine de 3 yıl el koyulmasını talep etti

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Örnek ceza talebi
Antalyalya'da, 11 ay önce 8 yaşındaki çocuğun ölümüne, 63 yaşındaki babaannenin yaralanmasına neden olan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün 22.5 yıla kadar hapsi istendi.

YOLDA CAN VERMİŞTİ
Olay, 25 Kasım 2017 tarihinde ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Ahırlı, akşam saatlerinde 63 yaşındaki babaannesi ile çıktığı gezmeden dönerken Işıklar Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken İlhami Y.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu meydana gelmişti. İlhami Y., ambulans gelmesini beklemeden küçük Özgü İzem'i karga tulumba otomobiline alarak hizmetli olarak çalıştığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüş, ağır yaralı olan Özgü İzem, yolda hayatını kaybetmişti. Babaanne Gülşen Ekinak ise da yaralanmıştı.

RAPORA GÖRE SUÇLU
Kazadan sonra gözaltına alınan ve 0.86 promil alkollü olduğu belirlenen ve tutuklanan İlhami Y., Antalya 6. 'nde görülen ilk duruşmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4'üncü duruşmada Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından gönderilen rapor da okundu. Raporda, sürücü İlhami Y.'nin alt düzey tali derecede, müşteki yaya Gülşen Ekinak'ın ise asli derecede kusurlu olduğu bildirildi.


SAVCI CEZA İSTEDİ
CumhurıyeT savcısı sanık sürücü İlhami Y.'nin, her ne kadar yeşil ışıkta geçse de olay yerinin kavşak mahalli, meskun mahal cadde olduğunu dikkate alarak hızını düşürmediği ve dikkatsiz seyir yaptığını belirtti. Savcı, yasal sınırların üstünde alkollü olduğu anlaşılan sanığın 22,5 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan 3 yıla kadar ehliyetine el konulmasını talep etti.

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Örnek ceza talebi
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