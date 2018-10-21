Torun hayali kurarken ikiz çocuk sahibi oldular

Antalya lya'datorun sahibi olma hayalini kurarken ikiz çocuklara anne baba olan çiftin evinde, yeniden çocuk sesleri yükseliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk yuvası nda kalan 5 yaşındaki ikizler Elif ve Eylül'ün de kaderi ağızlarından çıkan 'anne' kelimesiyle değişti.

KORUYUCU AİLE

Emekli 63 yaşındaki Osman ve 52 yaşındaki Fatma Alçı çifti, 3 çocuğunu büyütüp yalnızlık hissine kapılınca, çocuklarla vakit geçirmek için bir süre önce yuva ziyaretlerine başladı. Alçı çifti, burada gördükleri ikizler Elif ve Eylül ile bir süre zaman geçirdi. Yuvadan ayrılırken ikizlerin "Anne, bizi de götürün" sözlerinden etkilenen Alçı çifti, başvuru yaparak ikizlerin koruyucu ailesi oldu. Alçı çifti hayata yeniden başladı. İkizleri anaokuluna götüren, onlara özel oda yapan, onlarla sevinip onlarla üzülen Alçı çifti, ikinci baharı yaşamaya başladı.

HAYATIMIZ DEĞİŞTİ

Anne Alçı, ikizlerin ağabeyleri ve ablalarıyla da çok iyi geçindiklerini, ömür boyunca 5 kardeş olarak birbirlerine sahip çıkmalarını dilediğini kaydetti. Osman Alçı ise ikizlerle evlerine mutluluk, neşe geldiğini ifade etti.