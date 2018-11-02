Çorapçı 8 kurşunla öldürüldü

Antalya
'NIN Kepez ilçesinde, pazarda çorap satan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Hür (33), silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polisi alarma geçiren olay Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında 18.30'da meydana geldi. 8 KURŞUNLA VURULDU
Mehmet Hür, akşam saatlerinde ürünlerini motosiklete yüklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen ve başında kapüşon olan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yüzlerce kişinin önünde meydana gelen kanlı olayda, 8 kez ateş eden saldırgan plakası öğrenilemeyen beyaz otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Mermilerden biri alnına olmak üzere tamımı vücuduna isabet eden olay yerinde can verdi. Polis, olay anında onlarca çocuğun olduğunu belirterek mermilerden birinin çocuğa isabet etmemesinin çok büyük şans olduğunu bildirdi. Cinayet masası ekipleri olaydan kısa bir süre sonra saldırganın ismini belirledi. Yakalanması için çalışma başlattı.