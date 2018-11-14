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Ampute kedi Almanya yolcusu

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Ampute kedi Almanya yolcusu
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde, ailesiyle tatil yapan Alman Andre Finkemeyer, sokakta sol patisinin yaralı olduğunu gördüğü sokak kedisini alıp, otel yetkililerine durumu bildirdi. Veterinere götürülen kedinin araç çarpması sonucu yaralandığı belirlenirken, sol patisi kesildi. Kedinin, 3 ayaklı yeni haline uyum sağladığı görülürken, dikişlerinin de ilerleyen günlerde alınacağı belirtildi.

ALMANYA'YA GÖTÜRECEK
Otelin halkla ilişkiler müdürü Derya Altmış, Alman turistin hayvanı Almanya'ya götürmek istediğini söyledi. Altmış, "3-4 ay karantina dönemi var. Aşıları tamamlandıktan sonra sonuçlar Ankara'ya gönderilecek. Kendileri gelip Almanya'ya götürecek" diye konuştu.
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Ampute kedi Almanya yolcusu
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