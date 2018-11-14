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gençliği TBMM’yi keşfetti

’nın Finike ilçesinden Ankara’ya giden 400 lise öğrencisi ve öğretmenleri TBMM’de AK Parti Milletvekili Atay Uslu ile Sena Nur Çelik tarafından ağırlandı

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Antalya gençliği TBMM’yi keşfetti
AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve Sena Nur Çelik, Finike'den gelen 400 lise son sınıf öğrencisini ve öğretmenlerini TBMM'de misafir etti. Finike Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda gençleri Genel Kurul Salonu'nu ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bombalanan yerleri öğrencilere gezdiren Uslu ve Çelik, öğrencilere TBMM hakkında da bilgi verdi.

VEKİL OLARAK BEKLİYORUZ
Seçilme yaşının 18'e indiğini vurgulayan Uslu, gençlere güvendiklerini ve onları milletvekili olarak da mecliste görmek istediklerini söyletdi. Uslu gençlere düşen görevin çok çalışmak, ülkeye ve insanlığa hayırlı ve güzel işler yapmak olduğunu ifade etti. Geziye Finike Belediye Başkanı Osman Sarıoğlu da katıldı.
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Antalya gençliği TBMM’yi keşfetti
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