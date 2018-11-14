Bölge ihracatı 1.5 milyar dolar

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz bölgesinde ihracat 1.5 milyar doları aştı. Antalya, Burdur ve Isparta illerinin ihracatı 1.5 milyar doları geçen yıla göre 14 gün önce yakaladı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, yaş meyve sebze sezonunun başlamasıyla birlikte ihracat rakamlarının daha da artmasını beklediklerini vurguladı. Bahar, bölge ihracatının yılsonunda yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine ulaşmasını öngördüklerini söyledi. Sektörel bazda ilk sırada 422 milyon dolarla madencilik sektörü gelirken, en fazla ihracat yapılan ülke ise 204 milyon dolarla Çin oldu.