Muğla'da ağır yaralanma, Giresun'da ise ölümle sonuçlanan arkadaş şakasının bin benzeri Antalya'da yaşandı. Arkadaşları ile şakalaşırken kalbi duran 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü.



4 KEZ KALBİ DURDU

Korkuteli ilçesinde meydana gelen olayda, lise 2'nci sınıf öğrencisi olan ve yurtta kalan 15 yaşındaki Muhammet Kadir Mor, 1 Mayıs'ta arkadaşları güreşirken biranda yere yığılıp kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ve kalbi durduğu belirlenen Muhammet Kadir'in kalbi hastanede çalıştırıldı. Acil serviste peş peşe 4 kez kalbi duran genç çocuk, 15 gün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kalp durduran şaka! Arkadaşıyla güreşen 15 yaşındaki çocuğun tam 4 kez kalbi durdu!





NEFES BORUSU TIKANDI

Şans eseri ölümden dönen Muhammet Kadir Mor, bir ay sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Mor'un, 1,5- 2 santim olması gereken nefes borusu çapının yarım santimin altına düştüğü belirlenince ameliyata alındı. Mor, Ameliyatın gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Bilgin'in aylar süren tedavisinden sonra yaşam mücadelesini kazanıp yeniden sağlığına kavuştu.



'GÜREŞ YAPIYORDUK'

Muhammet Kadir Mor, arkadaşıyla güreşip şakalaşırken birden fenalaştığını söyledi. Mor, "Ben hatırlamıyorum. Kalbim durmuş. Hastaneye kaldırılmışım. Orada çalıştırılan kalbim 4 kez yeniden durmuş. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişim. Taburcu olup eve gittikten bir ay sonra nefes almadım. Tedavi için önce İstanbul'a gittik. Antalya'ya evimize döndükten 1 ay sonra yine nefes alamamaya başladım. Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Bilgin hocamıza başvurduğumda 3 kez soluk borusunu genişletti, ama sorun düzelmeyince ameliyat oldum. Şimdi iyiyim çok şükür" dedi.





ŞİKAYETÇİ OLMADIK

Muhammet'in babası Süleyman Mor ise nakliye şoförlüğü yaptığını olay anında İstanbul'dan dönerken aldığı haber ile yarım saatlik yolu 10 dakikada geldiğini ifade etti. Baba Mor, "Hastaneye gittiğimde doktorların Muhammet'i yaşatmak için uğraştıklarını gördüm. Acil Antalya'ya sevk ettiler. 15 gün yoğun bakımda kaldı ama taburcu olduktan bir süre sonra Muhammet'in nefes alamadığını görünce yeniden doktorlara başvurduk. Prof. Dr. Bilgin'in gerçekleştirdiği ameliyatın ardından oğlum sağlığına kavuştu. Oğlumun arkadaşından şikayetçi olmadık. O da böyle olmasını istemezdi. Bizim çocuğumuzun başına gelen, o çocuğun da başına gelebilirdi" diye konuştu.





OLAY ANI AN BE AN KAMERADA

Muhammet Kadir Mor'un yurtta yaşadığı olay anı, güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde, Muhammet Kadir Mor, arkadaşıyla güreş tutup, şakalaşırken yere yığılıyor. Yerden kalkamayan Mor'un yardımına arkadaşları koşuyor.



NORMAL YAŞAMA BAŞLAR MUHAMMET

Kadir Mor'u ameliyat eden Antalya Eğitim ve Araşırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Bilgin ise, "Bundan sonra artık normal hayatına devam edecek. Soluk borusunun 2 santim kısaltılması hastanın yaşamını tehdit etmez. Soluk borusu ameliyatlarında yüzde 50'ye kadar çıkartılabilir" diye konuştu.



İKİ BÜYÜK OLAY YAŞANMIŞTI

Bir süre önce Giresun'da, Anadolu Lisesi'nde eğitim gören T.D. (16) adlı kız öğrencinin, teneffüste şakalaşırken göğsüne yumruk attığı arkadaşı Buğra Kağan Şen (16), fenalaştı. Yere yığılan ve dili boğazına kaçan Şen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Muğla'da ise özel bir lisede okuyan Muhammed Efe Kocabaş'ı oyun amaçlı havaya atan arkadaşları tutamayınca Kocabaş baş üstü düşerek ağır yaralanarak tedavi altına alınmıştı.