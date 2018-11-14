Kızı için eylemde

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Antalya'da Kurban Bayramı'nda organlarının bağışlanmasıyla gündeme gelen Aleyna Hatun Budanır'ın babası, kızının ölümüne neden olan sürücünün tahliye edilmesini protesto için oturma eylemine başladı.Çalıştığı çamaşırhaneden eve dönerken Döşemealtı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve organlarıyla 6 hastaya can verip, 2 hastaya ışık olan lise öğrencisi 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'a çarpan sürücü Hakan Kara'nın (19), geçen haftaki duruşmada tahliye edildi. Baba Şahimerdan Budanır, bilirkişi raporu ve tahliye kararına itiraz ederek, eylem yapacağını açıklamıştı. Antalya Valiliği'nden eylem yapmak için izin alan acılı baba Budanır, dün Muratpaşa ilçesi Kazım Özal Caddesi'nde "8 kişiye organları ile hayat veren Aleyna Budanır için adalet, Aleynalar ölmesin" yazılı döviz açarak oturma eylemine başladı. Budanır, "Ülkemizde yaşanan kazalara dikkat çekmek için buradayım. Yaşadığım acının karşılığı yok. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi. Baba Budanır kızına çarpan otomobil sürücüsü Hakan Kara'nın tutuksuz yargılanması ile servis şoförü Mahmut Yıldırım'ın adli kontrol şartının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın da kabul edilmediğini söyledi.