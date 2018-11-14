Toroslardan gelen lezzet

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Bucak ilçesinde, Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde köylülerin özenle topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yerini alıyor. Toz haline getirilen Bucak salebi, kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturulup 45 dakika daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatıldıktan sonra damaklarda eşsiz bir lezzet ve aroma bırakıyor.Bucak salebinin ünü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyaretinde kendisine ikram edildikten sonra gazetecilere "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" demesinin ardından ülke geneline yayıldı. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan ve Türkiye'nin birçok ilinden sipariş edilen Bucak salebinin kilosu 600 liraya ulaştı. Bucak'ta baba mesleğini sürdüren salep tüccarı Aziz Gündüz, doğal salep tozunun Torosların yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin köklerindeki yumrulardan elde edildiğini söyledi. Gündüz, "Toroslarda yetişen salebin yapışkan olması, tadı, lezzeti ve aroması farklı olduğundan çok tercih ediliyor." dedi.Kafeterya işletmecisi Hüseyin Gençöz de kış aylarında Antalya'ya gidenlerin özellikle salep içmek için ilçeye uğradığına işaret ederek "Mükemmel bir tat, mükemmel bir aroma, vücudu sıcak tutmasıyla öne çıkıyor. Bir içen bir daha içiyor" diye konuştu. Bucak salebinin fincanı kafe ve pastanelerde 5 ila 7 liradan satılıyor.