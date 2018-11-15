AK Parti sahada yoklama yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

YAKLAŞAN yerel seçimler öncesi AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi il ve ilçelerin nabzını ölçmek için sahaya indi. Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural'ı makamında ziyaret eden Başkan Mengi, Esnaf ve vatandaşlar ile sohbet ederek Gölhisar ilçesinde saha yoklaması yaptı. Mengi, "Yerel seçimlere giderken vatandaşımızın ne düşündüğü dinlemek, milletimizin sesine kulak verip, halkımızla iç içe olmak bizler için önemli" dedi. Mengi, saha çalışmalarının diğer ilçelerde de devam edeceğini açıkladı.