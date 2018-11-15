Cevap arayan sorular

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra ormanlık alanda çoban köpekleri tarafından 4 Mart'ta toprağa gömülü cesedi bulunan 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın katil zanlısı eski eşi Ahmet Yorulmaz hakim karşısına çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da hazır bulundu.Katil zanlısı Yorulmaz, çocukları nedeniyle zaman zaman bir araya gelmek zorunda kaldığı eski eşiyle 22 Ocak'ta rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini öne sürdü. Mahkeme başkanı, 4 Mart'ta cesedi bulunan Dilara Kandak'ın vücudunda sanığa ait sperm kalıntılarının DNA ile tespit edildiğini hatırlatarak, "40 gün boyunca spermler kadının üzerinde nasıl kaldı?" diye sordu. Bunun üzerine Yorulmaz, "Aynı soruyu ben de soruyorum ve anlamlandıramıyorum" karşılığını verdi. Söz alan anne Dilek Kandak, 21-22 Ocak'ta kızının kendi evlerinde olduğunu, dışarı hiç çıkmadığını, bu nedenle sanığın söylediği tarihin doğru olmadığını iddia etti. Yorulmaz, eski eşinin cesedinin sarılı bulunduğu battaniyenin kendisine ait olmadığını da ileri sürdü.MAHKEME heyeti, spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine, Kandak'ın evindeki bütün battaniyelerin incelenmek üzere adli emanete alınması kara verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.