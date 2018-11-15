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Necati Topaloğlu CHP’den istifa etti

Giriş Tarihi: 15.11.2018
Necati Topaloğlu CHP’den istifa etti
CHP'DE Kemer Belediye Başkan Adayı olarak mevcut Başkan Mustafa Gül'ün gösterilmesi ile ortalık karıştı. Başkanlık için aday adayı olan Necati Topaloğlu bu gelişme üzerine partisinden istifa etti.Kapanan G��ynük Belediyesi'nin eski başkanı Necati Topaloğlu, son dönemde Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti. Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Şu an Ankara'dan dönüyorum. Yaptığım görüşmelerde CHP çatısı altında Kemer'e hizmet edemeyeceğimi anlamış bulunmaktayım. 17 yıldır hizmet verdiğim partimden istifa ediyorum. Kemer'e hizmet etmek için siyasete devam edeceğim" dedi.
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Necati Topaloğlu CHP’den istifa etti
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