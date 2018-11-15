Sarı Melekler hedef büyüttü

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 1997 yılında kurularak faaliyete geçen 'Sarı Melekler Yardım Grubu Derneği' kuruluşlarının 21'inci yılında 2 bin muhtaç çocuğa ulaşacaklarını açıkladı. 21 yılda 305 bin hastaya yardım eli uzatan derneğin Başkanı Önay Köroğlu, "Bu yıl hedefimiz yardıma muhtaç 2 bin çocuğumuza ulaşıp onlara yardım elimizi uzatmak" dedi. Grup ayrıca lösemili çocuklar için ilik bağışında bulunma kararı da aldı.Sarı Melekler bu yıl daha fazla hasta çocuğa yardım etmek ve muhtaç çocukların ihtiyaçlarını karşılaşmak için sabah kahvaltısında bir araya geldi. Önceliklerinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklar olduğunu belirten Başkan Köroğlu, "En büyük destekçimiz yardımseverler. Onlardan daha büyük katkılar bekliyoruz" diye konuştu.Sarı Melekler Yardım Grubu'ndaki 20 kadın 5'er kişilik ekipler halinde her gün hastanede nöbet tutuyor. Kadınlar, 21 bin hasta ve yardıma muhtaç çocuğa tiyatro, müze, opera ve akvaryum gibi etkinliğe götürmekle tanınıyor. Başkan Köroğlu, bugüne kadar hasta ve yardıma muhtaç çocuklara 14 bin 500 kutu ıslak mendil, 8 bin paket çocuk bezi, 16 bin çocuk kıyafeti aldıklarını vurguladı.