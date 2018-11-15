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Servis şarampole devrildi

Giriş Tarihi: 15.11.2018
Servis şarampole devrildi
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servisi şarampole devrilip yan yattı. Kazada 2 öğrenci ve araç sürücüsü yaralandı. Kaza dün sabah saatlerinde Manavgat Külcüler Mahallesi'nde meydana geldi. Karavca Mahallesi'ne öğrenci taşıyan Ahmet K.'nin kullandığı 07 J 74162 plakalı servis Söylemez mevkiinde şarampole devrildi.

ŞOFÖR VE İKİ ÖĞRENCİ
Önüne çıkan ağaçlara çarpmadan Koca Bahçe deresine inen servisin şoförü Ahmek K. ile serviste bulunan Ayşe A. ve Utku B. isimli öğrenciler yaralandı. Olay yerine gelen mahalle sakinleri tarafından araçtan çıkarılarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Servis şarampole devrildi
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