Türk kadınının tercihi yerli kozmetik olabilir

BUGÜN NELER OLDU

KOZMETİK Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, Türk kadınının kozmetik ürünlerinde marka takıntısı bulunmadığını söyledi. Kahrıman, kadınların yönlendirmeye, fikir almaya açık olduğunu belirtti.Sektörde yerli üretimin çok önemli olduğunu dile getiren Kahrıman, üreticilerin Türk insanının ten rengine, cildine, alışkanlıklarına, koku beğenilerine göre ürünler yaptığını kaydetti. Kahrıman, aynı kalitede ve aynı beklentileri karşılayan yerli bir ürünün, ithal ürünlerin yarı fiyatına satıldığını açıkladı.