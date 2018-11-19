Aslıhan’a hüzünlü veda

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ANTALYA Akdeniz Üniversitesi'nde kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Aslıhan Kocapınar (20), memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Cenaze törenine Aslıhan'ın babası Okan, annesi Ayşe, ablası Esra Nur ile kardeşi Lamia Nur Kocapınar, öğrenci arkadaşları katıldı.Cenazede Aslıhan'ın ablası ve kardeşi, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Anne Ayşe Kocapınar "Kızımın yaşamını yitirdiği üniversite önündeki yola bir an önce üst geçit yapılmasını istiyoruz. Başka çocuklar ölmesin" dedi. Aslıhan'ın vasiyeti üzerine bağışladığı karaciğerin İzmir'de 28 yaşında bir gence nakledildiği, iki böbreğinin ise Antalya'da 2 kişiye verileceği öğrenildi.