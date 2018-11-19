Balon balığı araştırılacak

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ANTALYA'NIN Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri, Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü (AKSAM) Beymelek Tesisi Koordinatörü Durali Eraslan, balon balığının son yıllarda Akdeniz'deki yayılım alanının arttığını, balıkçıların ve sektörün sorunu hale geldiğini söyledi. Eraslan, zehrli olduğu için avlanmayan balon balığından nasıl yararlanılabileceğini araştıracaklarını anlattı.Eraslan, "Balon balığının zehirli kısmını atarak balığı endüstriye kazandırabilir miyiz, toksik maddeleri ilaç ve kimya sanayisinde kullanabilir miyiz araştıracağız" dedi.İSKENDERUN ile Çanakkale arasında denizde istasyonlar belirlendiğini, buralarda balon balıklarının toplandığını aktaran Eraslan, "Hangi bölgede ne kadar balon balığı var, sayısal olarak tespit edeceğiz. Proje 3 yıl sürecek" dedi.