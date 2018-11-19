Çöple cezalandırdı

BUGÜN NELER OLDU

Yerel seçim yaklaştıkça CHP'de başlayan aday adaylığı çalışmaları belediyelerde çalışmalarını ikinci plana itti. Antalya'da CHP'li Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oy vermeyen Hisarçandır ve Yarbaşçandır mahallelerini birbirine bağlayan köprüyü yaptırmayarak ceza vermesine bir yenisi ekledi. CHP'li Böcek, bu kez de son seçimde kendisine az oy çıkan Aşağıkaraman Mahallesi sakinlerini cezalandırdı. Susuzluktan kuruyan Karaman Çayı üzerindeki çöpler aldırmayınca bölge çöpten ve kokudan geçilmez oldu. Vatandaşlar, belediye araçlarının bile çöplerini bölgeye döktüklerini ileri sürdü.Aşağıkaraman Mahallesinde çöplüğe dönen alanın her gün büyümesi bölge haltını isyan ettirdi. Birçok atık ve çöpün bulunduğu yerden geçemediklerini söyleyen mahalleli, çöplerden hastalık yayıldığını belirtti. 4 aydır çöplerin aynı yerde bulunduğunu ifade eden mahalle sakinleri, "Bu çirkin tablonun ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Fakat Başkan Böcek adaylıkla uğraşınca personelde işleri boş vermiş durumda. Derdimizi kimseye anlatamadık. Defalarca sorunumuzu ilettik ama muhatap bulamadık" dedi.Mahalleli, son seçimlerde AK Parti oylarının fazla çıkması nedeniyle cezalandırıldıklarını öne sürdü. AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Ramazan Erçin ise, Konyaaltı'nda mahalle sakinlerinin dertlerine çözüm üretilemeyen bir belediyeciliğin yapıldığını söyledi. Erçin, "Başkan Böcek, şuan da siyasi dizayn peşinde koşturuyor. Konyaaltı seçmeni hizmet göremiyor. Halkından oy intikamı almaya çalışan ve Konyaaltı'na derman olamayan biri Büyükşehir'e nasıl talip oluyor anlamak mümkün değil" dedi.