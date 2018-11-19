İranlı hırsızlık şebekesi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA girdikleri 3 ayrı mağazadan hırsızlık yapan İranlı kadın turistler F.S. (35) Ş.S. (35) ve S.E (14) Yunus ekipleri tarafından yakalandı. 4 İran uyruklu kadın ise kaçmayı başardı. Olay, Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde turistik eşya mağazası sahibi Fatma Cebeci'nin hırsızlığı fark etmesiyle başladı. Fatma Cebeci, olaya müdahale edince İranlı kadınların saldırısına uğradı. Olayı gören Yunus ekipleri anında müdahale etti.Kargaşadan yararlanan 4 İranlı kadın turist kaçtı. 3'ü gözaltına alındı. Yunus ekipleri İranlı kadın turistler F.S. Ş.S. ve S.E'yi gözaltına aldı. Çantalarında arama yapılan 3 İranlı kadının üzerlerinde yapılan aramada 2 ayrı mağazadan daha hırsızlık yaptıkları belirlendi. Sağlık kontrolünün ardından 3 İranlı kadın gözaltına alınarak Yenikapı Polis Merkezi'ne getirildi. Çaldıkları eşyalara el konuydu. Kaçan İranlı turistlerin yakalanması için çalışma başlattı.HIRSIZLARIN yakalanması sonrası mağaza sahibi Fatma Cebeci, Yunus ekiplerine teşekkür etti. Cebeci, "Yunus ekipleri tam zamanında müdahale etti. Yoksa hem soyulacak, üzerine bir de dayak yiyecektik" dedi.