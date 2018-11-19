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’a doyamadı

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 19.11.2018
Şoför Nebahat’a Isparta doyamadı
ISPARTA'DA ücretsiz olarak tiyatro severlerle buluşturulan 'Şoför Nebahat' isimli tiyatro oyununda seyirci salona sığmadı. Çiğdem Tunç, Ezgi Küçük, Savaş Özkartal, Soykan Kişioğlu, Derya Yıldız, Çağrı Erener, Sema Aras, Murat Parasayar, Alper Çorumluoğlu, Deniz Salman, Hasan Küçükçetin ve Abidin Yerebatan'ın rol aldığı oyunu, salonda yer bulamayanlar ayakta izledi. Sanatçı Tunç, ayakta gördüğü seyirlere "Ayakta durarak bizleri seyretme şerefini sunan tüm değerli seyircilerimizin önünde eğiliyoruz" diye seslendi.
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Şoför Nebahat’a Isparta doyamadı
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