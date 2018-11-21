Hırsızı yakalayıp polise teslim etti

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ANTALYA'DA olta takımını çalan B.U.'yu (19) sosyal medya üzerinden dedektif gibi takip ederek yakalayan Ali Bilgiç, 'selfie' çektikten sonra şüpheliyi polise teslim etti. Antalya'da yarı profesyonel olta balıkçısı Ali Bilgiç, Kaleiçi Yat Limanı'nda duran teknedeki olta takımının çalındığını anlayınca polise haber verdi. Aynı zamanda 6 bin amatör olta balıkçısının yer aldığı sosyal medya grubunun yöneticisi olan Ali Bilgiç, bir hafta sonra bir internet sayfasında 2 bin liralık takımının 200 liradan satışa konulduğunu öğrendi.Üç gün boyunca hırsızla internet ortamında iletişim kurarak oltanın kendisine ait olduğunu netleştiren Bilgiç, alıcı gibi davranarak hırsızla bir kafede buluşmak üzere anlaştı. Polise de haber verdikten sonra birkaç arkadaşla buluşma yerine giden Bilgiç, oltasını almakla kalmadı, bir de hırsız B.U. ile selfie çekerek 6 bin kişilik gruptan 'hırsızımla selfie' notuyla paylaştı. Bilgiç, "Hatasının karşılıksız kalmaması için bu fotoğrafı çektim. Şikayetimizi geri çekmedik. Hem malımızı kendi çalışmamızla aldık, hem suçluyu emniyete teslim ettik" diye konuştu.