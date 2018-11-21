Kalbi hasar gördü bağışlayamadık

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ANTALYA'DA 14 Kasım akşamı geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve 2 böbreği, karaciğeri ve 2 korneası ile 5 kişiye can olan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'ın ailesi SABAH'a konuştu. Baba Oktay Kocapınar, kızının vasiyeti gereği en çok kalbini bağışlamak istediklerini ancak kazada kalbi hasar gördüğü için bağışlayamadıklarını söyledi. Aslıhan'ın organlarını bağışlama sebeplerinin başında Ankara'da kalp bulunamadığı için ölen küçük bir çocuktan etkilenmesi olduğunu belirten baba Kocapınar, "Ancak kızımızın kalbi ve akciğeri kazada ağır hazar görmüş ve bu nedenle alınamadı" dedi.Baba Oktay Kocapınar, Aslıhan'ın tüm okul, kitap, defter ve mimarlık eşyalarının tamamını ihtiyaç sahibi öğrencilerin kullanılması için fakülteye bıraktıklarını da söyledi. Aslıhan'ı trafik canavarının hayatının baharından kendilerinden kopardığını vurgulayan acılı baba, "O araç sadece Aslıhan'a çarpmadı, tüm çarptı. Aslıhan ile birlikte bizde öldük" diye konuştu.