Kepez’den örnek sosyal belediyecilik

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Kepez Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışında ezberleri bozdu. tarafından her gün onlarca Kepezliye taziye hizmetinden temizlik hizmetine, çadır kurulumundan sahne kurulumuna kadar birçok hizmet götürülüyor. Ulaşılan rakamlar ise şaşırtıyor. Kepez Belediyesi tarafında 2009'dan beri 9 bin 153 çadır, 275 sahne kurulumu gerçekleştirilirken, 5 bin 850 taziye evine ziyarette bulunuldu.2009 yılından itibaren 66 mahallede 5 bin 974 cami, 459 okul ve 65 yaş üstü ve kimsesiz 879 kişinin evine de temizlik hizmeti götürdü. Kepez Belediyesi, her yıl Ramazan ayında da yüzlerce gönül sofrası kurdu. Belediye kurulan iftar sofralarında 422 bin 693 hemşehrisini buluşturdu.