Online ticaret zirvesi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) e-ticaret işbirlikçileri ile online alışveriş site yöneticilerini bir araya getirdi. Buluşmada 'e-ticarete ilk adım' projesi başlatıldı. Toplantında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, sanayi üretimi ve perakende ticaret hacminde düşüş yaşandığını söyledi. Çetin, "Bu düşüşe karşın internet üzerinden yapılan satışlarda satış hacmi artışı yüzde 17" dedi.Türkiye'de internet ödemelerine güvensizlik yüzünden, online ticaret kullananların oranının hala yüzde 50'nin altında olduğunu ifade eden Başkan Çetin, "Şu an payı yüzde 5 seviyesinde. Almanya gibi yüzde 10 pazar payı oranlarına çıkmamız uzun zaman almayacaktır" diye konuştu.